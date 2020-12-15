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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.20 19:30

Рядом с памятником «Ждущей» на улице Чумбарова-Лучинского областного центра появилась долгожданная лестница

Этого события местные жители ждали много лет.

Рельеф Мурманска сложный. Мы привыкли передвигаться сверху вниз и снизу-вверх - с сопки на сопку. Но не всегда это бывает удобно. Мамы с колясками, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья – для них некоторые маршруты становятся практически непреодолимыми. Но у жильцов домов по улице Чумбарова-Лучинского теперь такой проблемы нет.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов Мурманска: «Я сюда в школу, как раз до этой остановки езжу, по этим ступенькам поднималась много лет. Также, как и другие жители этого микрорайона, страдала от плохой лестницы. Когда мы были на Чумбарова-Лучинского, 40 на встрече с жильцами, они жаловались и говорили: «Когда уже сделают нам эту лестницу!». Много раз говорили. А тут такой сюрприз. Сделали не одну лестницу, а переходных связок пять, если не ошибаюсь».

Появление этой лестницы стало хорошим событием. Помимо непростого рельефа, этот микрорайон -  любимое место отдыха мурманчан с панорамным видом на залив и довольно оживленным автомобильным движением. Для безопасности пешеходов вокруг памятника «Ждущей» установили дополнительные ограждения.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Здесь все ограждения являются требованиями по безопасности дорожного движения. Поскольку здесь достаточно активный трафик. Вы можете представить, если здесь у забора будет кататься ребёнок на велосипеде и его занесёт. Занесет на встречную машину. Это я конкретный пример привожу, для чего здесь забор».

По словам сити-менеджера, из-за того, что объект был сдан с задержкой, подрядчики понесут штрафные санкции. Несмотря на это, приёмка лестницы прошла без нареканий. Евгений Никора пригласил всех специалистов-проектировщиков, талантливых инженеров к сотрудничеству с администрацией Мурманска, потому что на следующий год запланировано много интересной для них работы.

 

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