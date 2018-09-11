Рыба и икра теперь включены в перечень стратегических товаров

Это значит, что эти продукты имеют значение для национальной безопасности, а их экспорт будут пристально контролировать.

Новый закон, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, вступает в силу в эту среду. Раньше в перечне стратегических товаров было мясо осетровых рыб, а также продукты его переработки и чёрная икра.

Внесенные поправки включают в число особо важных продуктов практически всех рыб и ракообразных, моллюсков и иных водных беспозвоночных, а также готовые продукты из них. За их контрабанду введена уголовная ответственность. Тем, кто нарушит закон, грозит 7 лет тюрьмы.

А вот что будет с теми, кто тайно вывозит за границу не сам стратегический ресурс, а информацию о нём? Напомним, накануне на телеканале «Арктик-ТВ» был показан специальный репортаж, эксперты которого на основании судебного разбирательства в Высоком суде Лондона предположили, что иностранная разведка собирает информацию о руководителе крупного российского рыбопромышленного холдинга, используя сведения, полученные от завербованных на территории России сотрудников органов. Со специальным репортажем «Бизнес-Мент 5: шпионская сага» можно ознакомится на сайте арктик-тв.рф или в видеозаписях официальной группы телеканала «ВКонтаке».