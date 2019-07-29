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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.19 19:30

Рыба пошла в народ

Треска, лосось, ёрш, окунь и огромное количество другой рыбы. Как охлаждённой, так и копчёной или замороженной. В Мурманске состоялась первая рыбная ярмарка выходного дня «Наша рыба». Такие мероприятия, по словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будут теперь проводиться регулярно.

Событие, которого мурманчане долго ждали, состоялось. В городе прошла первая ярмарка рыбной продукции. В торгово-развлекательном центре «Форум» на один день открылись точки по продаже рыбы. На выбор жителям столицы Заполярья предлагалось более сотни наименований различной морепродукции. Всё - по ценам ниже, чем в магазинах.

Внимание ярмарке уделили не только горожане, но и шеф-повара мурманских отелей, кафе и ресторанов. Их интерес - не столько в покупке рыбы, сколько в налаживании связей для последующих поставок продукции непосредственно с борта судов.

«Приятно, что у нас в городе появилась такая программа, она работает не только для народа, но и для ресторанов. Мы будем также рассматривать всех этих поставщиков, как наших будущих компаньонов для наших ресторанов, - рассказывает Екатерина Назаренко, шеф-повар. - Это больная тема, так как найти хорошую рыбу в городе, трудно».

Ярмарка открылась в рамках предложенного врио губернатором Мурманской области проекта «Наша рыба». Андрей Чибис договорился о поставках с рыбопромышленниками и фермерскими хозяйствами для того, чтобы мурманчане могли купить качественные отечественные морепродукты, спрос на которые есть всегда. Это ясно показали очереди, сразу же образовавшиеся у прилавков.

Самый большой ажиотаж - у палаток с охлаждённой рыбой. Организаторы, очевидно, на такой спрос не рассчитывали, поэтому покупателям пришлось постоять, дожидаясь своей очереди. Андрей Чибис недовольных успокоил, сообщив, что эта ярмарка пробная и в будущем недоработки учтут: «Мы тоже экспериментируем, понимаете, пытаемся понять, какой спрос, сколько людей, какая потребность в продукции, - отмечает глава области. - За месяц раньше три тонны область потребляла, а за четыре дня, когда мы начали продажу дешёвой рыбы в магазинах,  12 тонн ушло. Поэтому мы пытаемся понять, сколько нужно торговых площадей».

Пока любители охлаждёнки стояли в очередях, внутри торгового центра шла бойкая торговля копчёной и замороженной рыбопродукцией. Кроме дикой рыбы, была и садковая. Компания «Норд-Кап» продавала лосось, выращенный в Белом море. Эта рыба, по словам представителей предприятия, отличается особыми качествами.

По словам представителей компании, чаще покупатели берут всё же замороженную рыбу. Но и копчёная - тоже пользуется спросом.

Если готовую и мороженную продукцию продавали без ограничений, то охлаждёнки приобрести можно было не более 7 килограмм в одни руки. Такую норму ввели не из-за жадности организаторов, а чтобы исключить из цепочки перекупщиков.

Рыбные ярмарки для Мурманска, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области, диковинкой в скором времени быть перестанут. Такая продажа в торговом комплексе теперь будет проходить каждую субботу с 10 утра до 17 часов. До места ярмарки от остановки общественного транспорта  «Улица Гаджиева» ходит бесплатный автобус. Кроме того, дешёвую продукцию в рамках проекта «Наша рыба» с 14 июля можно купить в 13 торговых точках в шести городах Мурманской области.

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