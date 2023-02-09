Рыба в медведе, птица в рыбе: в арт-пространстве «Контейнер-холл» открылась выставка ледяных скульптур
«Хрупкое» - так называется арт-проект, который открыли в арт-пространстве «Контейнер-холл». В рамках инициативы мурманские мастера создали ледяные скульптуры.
Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «На самом деле, вот это использование льда в пространстве Мурманска, эта идея, которая витает на поверхности. Вот уже который год мы думаем о том, как подступиться к этому более художественно. Конечно, у нас есть горки ледовые, ледовые городки какие-то сооружают. Но это всё более утилитарные вещи».
Так и пришли к ледяным фигуркам животных, объединённых одной прекрасной идеей – отразить важность и самобытность Арктической экосистемы. От этого и название проекта «Хрупкое».
Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «У нас тут как раз история о том, что рыба в медведе, птица в рыбе. Всё взаимосвязано одно с другим - хрупкая северная экосистема так же мимолётна и так же легко исчезающая и травмируема, как и лёд».
Подготовка льда оказалась длительной и очень энергозатратным процессом, а ещё, чтобы работа спорилась, важна минусовая температура. Поэтому создание скульптур заняло две недели.
Сами же фигуры были вырезаны за 3-4 дня.
Для желающих попробовать себя в ледяном творчестве художники проекта провели образовательный мастер-класс.
Среди рабочих инструментов участникам даже предлагали использовать утюг!
Всего участники мастер-класса создали 12 скульптур.
«Новички» были в восторге от работы со льдом.
Алиса Хабарова, администратор арт-пространства «Контейнер-холл»: «Мне довелось поучаствовать самой в мастер-классе. Я бы никогда не подумала в жизни, что я буду вырезать изо льда, что это может быть так интересно и не так страшно, и сложно, как можно себе представить».
Северные художники уже думают над новыми проектами, связанными с экологией и красотой Кольского края.