Рыба в медведе, птица в рыбе: в арт-пространстве «Контейнер-холл» открылась выставка ледяных скульптур

В конце января на территории центра молодёжного отдыха «Контейнер-холл» вовсю кипела работа. Местные художники вырезали изо льда милых животных, которых можно встретить на Севере. В воскресенье состоялось торжественное открытие фигур и сейчас любой желающий может прийти их посмотреть.

«Хрупкое» - так называется арт-проект, который открыли в арт-пространстве «Контейнер-холл». В рамках инициативы мурманские мастера создали ледяные скульптуры.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «На самом деле, вот это использование льда в пространстве Мурманска, эта идея, которая витает на поверхности. Вот уже который год мы думаем о том, как подступиться к этому более художественно. Конечно, у нас есть горки ледовые, ледовые городки какие-то сооружают. Но это всё более утилитарные вещи».

Так и пришли к ледяным фигуркам животных, объединённых одной прекрасной идеей – отразить важность и самобытность Арктической экосистемы. От этого и название проекта «Хрупкое».

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «У нас тут как раз история о том, что рыба в медведе, птица в рыбе. Всё взаимосвязано одно с другим - хрупкая северная экосистема так же мимолётна и так же легко исчезающая и травмируема, как и лёд».

Подготовка льда оказалась длительной и очень энергозатратным процессом, а ещё, чтобы работа спорилась, важна минусовая температура. Поэтому создание скульптур заняло две недели.

Сами же фигуры были вырезаны за 3-4 дня.

Для желающих попробовать себя в ледяном творчестве художники проекта провели образовательный мастер-класс.

Среди рабочих инструментов участникам даже предлагали использовать утюг!

Всего участники мастер-класса создали 12 скульптур.

«Новички» были в восторге от работы со льдом.

Алиса Хабарова, администратор арт-пространства «Контейнер-холл»: «Мне довелось поучаствовать самой в мастер-классе. Я бы никогда не подумала в жизни, что я буду вырезать изо льда, что это может быть так интересно и не так страшно, и сложно, как можно себе представить».

Северные художники уже думают над новыми проектами, связанными с экологией и красотой Кольского края.