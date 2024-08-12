«РыбаФест»: пели песни у костра и уху ели

Ярко, празднично и в тоже время по-семейному отметили «РыбаФест» в Мурманске. Кроме ухи на фестивале в «Огнях Мурманска» можно было принять участие в различных активностях, за которые давали жетоны на первую пробу супа.

Запах ухи, которую готовят на костре, разносился по всей площади «Огней Мурманска». Здесь 4 команды соревновались в приготовлении этого блюда.

Оксана Кузьмина, организатор фестиваля: «У нас уже стартовал конкурс по варке ухи. Четыре команды борются за звание «Народная уха», причём жюри этого конкурса - сами гости этого фестиваля. Именно они по специальным жетонам «Русского радио» определяют, кто же сегодня станет победителем. Кроме этого, у нас есть локации активных игр, есть мастер-классы, есть конкурсная программа со сцены. Конечно же, нас ждёт большой музыкальный слот с нашим приглашенным артистом, группой «Рекорд-оркестр».

В одной из команд кулинарной битвы были педагоги МАУ. Руководила поварами Ирина Шадрина – ректор Мурманского арктического университета. Преподаватели вуза решили готовить уже проверенную временем уху из щуки, кумжи и сига.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Мы постоянно занимаемся не только нефтью, газом, педагогами, историками, судоводами, но и биоресурсами. А какие биоресурсы без рыбы? Поэтому мы решили поучаствовать сегодня в удивительном соревновании по приготовлению ухи. Мы все рыбачки, ловим рыбу, поэтому её хорошо готовим, поэтому, а почему бы и не показать университетскую команду в таком новом свете».

Среди соперников представителей вуза - сотрудники «АтомЭнергоСбыта». Команда впервые готовила уху по выбранному рецепту.

Иван Павлов, участник «РыбаФеста»: «Уха у нас с секретными ингредиентами, потому что мы настроены на победу. Пока раскрывать мы все карты не будем, если выиграем, то расскажем. Делаем ушицу из кежуча и лосося, процесс у нас в принципе под контролем, уже находимся на финишной прямой. Осталось закинуть рыбку и будет вкусно и хорошо».

Но больше всего ухи наварили футбольные мамы. Девушки тоже рискнули и нашли необычный рецепт.

Наталья Казаряна, участница «РыбаФеста»: «Готовим уху из нескольких видов рыб, будет очень вкусно. Щука, карась, сёмга и треска».

- До этого вы её уже готовили, чтобы попробовать?

- Нет, первый раз.

Семья Колпакчи из Североморска пошла ещё дальше и приготовила на фестивале суп из петуха.

- Уха, а у вас курица в руках?! Оригинальное должно быть блюдо - уха из петуха. А рыба будет?

Пётр Колпакчи, участник фестиваля: «Вот и рыба».

- Вы давно выверяли этот рецепт?

– Давно. Давно не варил этот рецепт.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Соревнования уховаров уже завершено и людям раздают ту самую уху, за которую они будут голосовать. Совсем скоро начнётся подсчёт голосов. А сейчас мы попробуем уху, приготовленную на курином бульоне. Вкус довольно интересный, никогда не пробовала уху на курином бульоне. Но эта ничем не отличается от обычной».

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у гостей фестиваля, блюдо каких участников им понравился больше.

- Очень вкусно!

– У кого брали?

– У семьи.

- Очень здорово всё. Вот эта команда - семья очень крутая. Ещё хочу сказать, что в Мурманске такие праздники нужно устраивать почаще. Город рыбный всё-таки. И не только уху варить, надо рыбу жарить.

Прекрасно! Замечательный праздник, замечательные люди и погода! В Мурманске в августе супер, чудесное время.

- А уха вам как?

– Обалденная! Да! Потому что там было очень много рыбы и ещё петух.

- Прекрасно! Мы за оранжевую команду в касках.

- Уха отличная! Вот такая вот!

– У кого брали? У мамочек, у футбольных мам. И мы за них тоже будем голосовать.

Больше всего голосов набрало блюдо именно от футбольных мам, которым пришлось дважды готовить уху по просьбе гостей.