«РыбаФест»: пели песни у костра и уху ели
Запах ухи, которую готовят на костре, разносился по всей площади «Огней Мурманска». Здесь 4 команды соревновались в приготовлении этого блюда.
Оксана Кузьмина, организатор фестиваля: «У нас уже стартовал конкурс по варке ухи. Четыре команды борются за звание «Народная уха», причём жюри этого конкурса - сами гости этого фестиваля. Именно они по специальным жетонам «Русского радио» определяют, кто же сегодня станет победителем. Кроме этого, у нас есть локации активных игр, есть мастер-классы, есть конкурсная программа со сцены. Конечно же, нас ждёт большой музыкальный слот с нашим приглашенным артистом, группой «Рекорд-оркестр».
В одной из команд кулинарной битвы были педагоги МАУ. Руководила поварами Ирина Шадрина – ректор Мурманского арктического университета. Преподаватели вуза решили готовить уже проверенную временем уху из щуки, кумжи и сига.
Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Мы постоянно занимаемся не только нефтью, газом, педагогами, историками, судоводами, но и биоресурсами. А какие биоресурсы без рыбы? Поэтому мы решили поучаствовать сегодня в удивительном соревновании по приготовлению ухи. Мы все рыбачки, ловим рыбу, поэтому её хорошо готовим, поэтому, а почему бы и не показать университетскую команду в таком новом свете».
Среди соперников представителей вуза - сотрудники «АтомЭнергоСбыта». Команда впервые готовила уху по выбранному рецепту.
Иван Павлов, участник «РыбаФеста»: «Уха у нас с секретными ингредиентами, потому что мы настроены на победу. Пока раскрывать мы все карты не будем, если выиграем, то расскажем. Делаем ушицу из кежуча и лосося, процесс у нас в принципе под контролем, уже находимся на финишной прямой. Осталось закинуть рыбку и будет вкусно и хорошо».
Но больше всего ухи наварили футбольные мамы. Девушки тоже рискнули и нашли необычный рецепт.
Наталья Казаряна, участница «РыбаФеста»: «Готовим уху из нескольких видов рыб, будет очень вкусно. Щука, карась, сёмга и треска».
- До этого вы её уже готовили, чтобы попробовать?
- Нет, первый раз.
Семья Колпакчи из Североморска пошла ещё дальше и приготовила на фестивале суп из петуха.
- Уха, а у вас курица в руках?! Оригинальное должно быть блюдо - уха из петуха. А рыба будет?
Пётр Колпакчи, участник фестиваля: «Вот и рыба».
- Вы давно выверяли этот рецепт?
– Давно. Давно не варил этот рецепт.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Соревнования уховаров уже завершено и людям раздают ту самую уху, за которую они будут голосовать. Совсем скоро начнётся подсчёт голосов. А сейчас мы попробуем уху, приготовленную на курином бульоне. Вкус довольно интересный, никогда не пробовала уху на курином бульоне. Но эта ничем не отличается от обычной».
Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у гостей фестиваля, блюдо каких участников им понравился больше.
- Очень вкусно!
– У кого брали?
– У семьи.
- Очень здорово всё. Вот эта команда - семья очень крутая. Ещё хочу сказать, что в Мурманске такие праздники нужно устраивать почаще. Город рыбный всё-таки. И не только уху варить, надо рыбу жарить.
Прекрасно! Замечательный праздник, замечательные люди и погода! В Мурманске в августе супер, чудесное время.
- А уха вам как?
– Обалденная! Да! Потому что там было очень много рыбы и ещё петух.
- Прекрасно! Мы за оранжевую команду в касках.
- Уха отличная! Вот такая вот!
– У кого брали? У мамочек, у футбольных мам. И мы за них тоже будем голосовать.
Больше всего голосов набрало блюдо именно от футбольных мам, которым пришлось дважды готовить уху по просьбе гостей.