День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30
Рыбак и блогер из Мурманска Роман Федорцов опубликовал фотографии необычного экземпляра камчатского краба
Это вам не эталонный, с точки зрения эстетики, краб Юра, который представлял Мурманские область во время Международного экономического форума в Санкт Петербурге, а настоящий мутант. На самом деле, такое число клешней у морского обитателя объясняется регенерацией конечностей, которая свойственна этим животным. Хотя в комментариях под записью пользователи чего только не придумали: мол, не камчатский, а фукусимский. И лишние «руки» всегда пригодятся в хозяйстве.
К слову, чудного краба выловил не сам Федорцов, а его норвежские коллеги, которые периодически достают со дна таких «мутантов».
Комментарии
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Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
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