Рыбак и блогер из Мурманска Роман Федорцов опубликовал фотографии необычного экземпляра камчатского краба

Это вам не эталонный, с точки зрения эстетики, краб Юра, который представлял Мурманские область во время Международного экономического форума в Санкт Петербурге, а настоящий мутант. На самом деле, такое число клешней у морского обитателя объясняется регенерацией конечностей, которая свойственна этим животным. Хотя в комментариях под записью пользователи чего только не придумали: мол, не камчатский, а фукусимский. И лишние «руки» всегда пригодятся в хозяйстве.

К слову, чудного краба выловил не сам Федорцов, а его норвежские коллеги, которые периодически достают со дна таких «мутантов».