Рыбак и известный блогер Роман Федорцов знакомит земляков с разноногими раками

Рыбак и известный блогер Роман Федорцов опубликовал новое видео морских обитателей. На этот раз он показал своим подписчикам в «Инстаграм» маленьких рачков – бокоплавов.

Ещё их называют амфиподами или разноногими раками. Для человека эти маленькие существа не опасны, но их и не едят. Всего известно около 9000 видов ракообразных, которые обитают на дне морей и других водоёмов по всему миру.

Большинство из них живут в прибрежной зоне у полосы прибоя и могут выбираться на берег. Как отметил Роман, рыбакам эти красивые животные хорошо известны.