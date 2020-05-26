Рыбак не бросит рыбака в беде

На «YouTube» на канале «Рыбачий патруль» опубликовали видео спасения рыбаков в Баренцевом море. На помощь горе рыболовам, чья лодка перевернулась и едва не пошла ко дну, пришли коллеги по хобби, принявшие сигнал о бедствии.

Участник спасательной операции, забирая моряков с перевернутой лодки, пошутил, что сегодня рыбалка удалась, поймал три экземпляра трески, один явно за 100 килограммов живого веса.

Впрочем, ирония очень кстати, если бы рыбаки перевернулись в плохую погоду, при волнении моря, то найти их было бы заметно сложнее, а так люди сумели забраться на перевернутый катер и ждали помощи.

Чуть позже подтопленное транспортное средство попытались взять на буксир, но не смогли. Выручило судно побольше, оснащённое краном, экипаж которого подцепил и вытащил лодку на борт, а так же разметил у себя искупавшихся в Баренцевом море рыбаков.

Спасателям-любителям удалось достать даже выпавшие документы, так что потерпевшим бедствие не придётся их восстанавливать.