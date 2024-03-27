Рыбак в мороз шёл три дня, а спасли его за полтора часа

В Мурманск на вертолёте доставили рыбака, у которого в отдалении от населённых пунктов сломался снегоход.

Три дня житель нашего региона шёл до посёлка Верхнетуломский, но был вынужден просить помощи у спасателей.

В Мурманск на вертолёте доставили рыбака, у которого в отдалении от населённых пунктов сломался снегоход.

Если бы не морозы, то пострадавший вряд ли обратился бы в МЧС. Вызвать спасателей он решил из-за обморожения.

Обнаружить мужчину специалистам экстренного ведомства, а после доставить в больницу удалось меньше чем за полтора часа.