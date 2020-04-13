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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.20 19:30

Рыбаки-любители, сидя на самоизоляции, рвутся в море

Рыбаки города Полярного обратились в редакцию телеканала «Арктик-ТВ», попросив дать им возможность высказаться и помочь донести свои предложения до губернатора Мурманской области.

В социальной сети мы опубликовали ролик с интервью. Рыбаки-любители из Полярного встретились с журналистами на довольно пустынном причале. Отсюда теперь не выходят на рыбалку – соблюдают карантинные предписания. Все меры предосторожности люди понимают, основное время сидят по домам, но надеются, что им дадут возможность как можно раньше снова выйти в море.

Олег Бибеев, председатель кооператива «Причал», г. Полярный: «Несмотря на то, что наши рыбаки терпят материальные и моральные убытки, всё равно, как видите, они понимают ситуацию, поддерживают её своими невыходами. Хотелось бы, конечно, чтобы были приняты решения, которые позволили выходить людям из данной ситуации».

Игорь, рыбак-любитель, г. Полярный: «Все прекрасно знают, что апрель и май – это самые рыбные месяцы. Хотелось бы запастись и для семьи рыбой, и угостить друзей и знакомых».

Интервью с рыбаками получило огласку в социальной сети и появилось в целом ряде групп в соцсети «ВКонтакте».

Уже на следующий день с нами связались ещё и мурманские рыбаки-любители и сотрудники туристической индустрии. Интервью с ними опубликовано в официальной группе телеканала «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

А в город Полярный после наших публикаций отправился губернатор Андрей Чибис, чтобы пообщаться с членами кооператива «Причал» лично.

Рыбаки рассказали ему, что все требования соблюдают строго, в море не выходят. Только вот треска идёт именно сейчас. И если вдруг меры изменятся, готовы применять средства защиты, измерять температуру, но надеются на скорейшую возможность все-таки выйти на промысел.

Позже на своей странице в соцсети губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что диалог был честным и открытым. Но теперь требуется провести ряд обсуждений, чтобы понять, возможно ли принять поправки, которые с большой надеждой ждут рыбаки.

Олег Бибеев, председатель кооператива «Причал», г. Полярный: «Мы очень рады, что губернатор откликнулся на проблему, которую мы поставили перед ним, высказали предложения, ждём с нетерпением результатов и ответов, потому что каждый день на счету».

Андрей Чибис обещал рассмотреть вопрос, а на сегодняшнем оперативном совещании обратился ко всем муниципалитетам, на территории которых осуществляют рыболовецкую деятельность, с поручением срочно провести анализ и высказать предложения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу всех проанализировать возможности и условия корректировки режима. Мы,  проанализировав ваши предложения, будем обсуждать и принимать дополнительные решения: менять или не менять режим ограничений, которые сегодня есть».

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