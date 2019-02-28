Рыбаки Мурмана продолжают отстаивать «исторический принцип» распределения квот

Борьба за сохранение «исторического принципа» распределения квот в рыбопромышленном комплексе Мурмана продолжается. Рыбаки, правительство региона и сенаторы выступают против введения аукционов на водные биоресурсы. Однако, правительство страны пока продолжает настаивать на своём.

Разговоры о том, что в рыбопромышленную отрасль должны заходить новые компании, начались в прошлом году. С этой целью в Росрыболовстве решили вводить аукционы на приобретение квот на добычу водных биоресурсов. Часть морских биологических ресурсов, которую ведомство планирует выставить на торги, отнимут у работающих компаний. Рыбопромышленники по всей стране начали бить тревогу и обсуждение спорной инициативы до сих пор продолжается.

«Чиновники хотели вообще без обсуждения документ в каком-то секретном режиме пропустить через правительственную комиссию по законодательству, - говорит Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - Но, правда, нам удалось через ВАРПЭ послать иск, что по закону все постановления правительства должны проходить через общественное обсуждение. Выставили на общественное обсуждение, как вы понимаете, отзывы отрицательные все по этому законопроекту».

На сторону рыбаков встали и региональные власти. Против таких нововведений высказывались и губернатор Мурманской области Марина Ковтун, и сенаторы от Мурманской области. Тем не менее, у федерального правительства аппетиты продолжают расти. Если раньше речь шла только об аукционах на вылов краба, то сейчас Росрыболовство начинает смотреть и на рыбу.

«Заговорили не только про краба, но и про треску, пикшу, минтай. Это же идёт на уровне внесения изменений в закон о рыболовстве, - отмечает Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - Собираются ввести ещё и аукционную квоту. То есть, рыбаки пойдут ещё на аукционы и будут выкупать эту рыбу. Как вы понимаете, это выгодно только для прихода новых игроков, которые никакого отношения к рыбной отрасли не имели, проживают, как вы сами понимаете, не в приморских регионах. И нам цинично заявляют, что рыба, купленная на аукционах, станет дешевле на прилавках. Как так может быть, я не знаю».

Не имеющие собственного флота «новые игроки» приобретённые квоты будут, скорее всего, перепродавать тем, у кого флот есть. А значит, рыба станет только дороже, так как будет проходить через руки посредников, которые так или иначе захотят на ней наварить прибыль. А большинство существующих рыбопромышленных компаний поучаствовать в аукционах просто не сможет. Ещё до того, как власти завели речь об аукционах, промысловики вложились в другой проект Росрыболовства - обновление флота и береговой переработки, надеясь получить на это инвестиционные квоты. Так что денег у компаний сейчас нет.

«Бизнес-планы, которые разрабатывались под строительство новых судов, не имея необходимого объёма инвестиционных квот, под которые они рассчитывались, будут минусовыми, - говорит Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - То есть, нам уже идти на аукционы не с чем. Мы все повязаны кредитами, крупные предприятия и мелкие потеряли пятую часть квоты, заложить нечего, то есть, они автоматически от аукционов отпадают. А крупные повязаны вот этими инвестпроектами. И на аукцион придут свежие силы с деньгами, без всякой истории флота, без всякого опыта работы».

Не исключено, что в Мурманске мы снова сможем наблюдать картину, привычную 90-х годов прошлого века: гниющие на побережьях залива остовы бывших траулеров, внезапно ставших ненужными.

Рыбаки пока не оставили надежд отстоять «исторический принцип» и ждут, что в ближайшее время ситуация прояснится.