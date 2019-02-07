Рыбаки «Мурмана» пытаются противостоять возвращению квотных аукционов

По их мнению, такой подход при распределении водных биологических ресурсов негативно скажется на отрасли. Это приведёт к неизбежному удорожанию рыбы и увольнениям моряков.

Росрыболовство предлагает вернуть квотные аукционы на вылов краба. Это касается 50% от общего объёма квот. При этом исторический принцип наделения рыбаков правом промысла будет отменён. Мурманские рыбопромышленники всерьёз обеспокоились таким положением дел и выразили единое мнение, что такой законопроект, если его примут, вытеснит с рынка местных рыбаков, которые уже много лет ведут промысел в море. Львиную долю квот получат те, кто сможет заплатить больше во время аукциона.

Что касается небольших предприятий, то их участь незавидна. Суда компаний, которые останутся без квот, будут ржаветь у причалов. Пока речь идёт только о крабе, но рыбаки опасаются, что следом на аукционы отдадут треску, пикшу и другие породы рыб.

- Мы опасаемся, что будет изменён закон. Вы знаете, аппетит приходит во время еды, сначала краб, потом треска, потом пикша, минтай, селёдка и это ударит по мелким и средним предприятиям, - комментирует Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, руководитель АО «Карат-1» холдинга «Норебо».

Как нам сообщили в Союзе рыбопромышленников Севера, в конце января моряки остановили промысел и провели акцию протеста «Гудок». Корабли сигналили в знак протеста против отмены исторического принципа распределения квот. Для многих моряков законодательные нововведения - это опасность потери работы, а для потребителей – угроза остаться без любимой и доступной рыбы. «На аукционе будет битва за ресурсы, будут заплачены большие деньги и их будут класть на себестоимость, - констатирует Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, руководитель АО «Карат-1» холдинга «Норебо». - Соответственно стоимость рыбы резко подскочит».

Внесение Росрыболовством такого законопроекта на рассмотрение правительства стало неожиданным для промысловиков. Документ опубликовали недавно на сайте Regulation (http://regulation.gov.ru) для общественного обсуждения.

«Вчера было совещание, которое проводил глава Федерального агентства по рыболовству, где в режиме видеоконференции собрались все управления, все представители институтов, всё рыбацкое сообщество, - рассказывает Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, руководитель АО «Карат-1» холдинга «Норебо». – Глава Росрыболовства объявил, что этот законопроект будет, что поправки к нему будут приниматься в течение 15 дней. По сути, судьба закона решена».

И всё же рыбопромышленники не опускают руки и намереваются сделать всё возможное в рамках законодательства, чтобы мурманские моряки не потеряли работу и заработок. О своём протесте может заявить каждый, для этого надо проголосовать на федеральном портале regulation.gov.ru.