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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30

Рыбаки не выходят в море не из-за шторма, а из-за дурного закона!

Мурманские рыбопромышленники пытаются изменить закон, который может уничтожить прибрежный промысел. Помогают им в этом и сотрудники Погрануправления. Противоречие закона о рыболовстве ветеринарным правилам и ГОСТам заставило рыбаков временно приостановить деятельность.

2020 год для рыбаков-прибрежников оказался не слишком удачным. Под угрозой крупных штрафов оказались сразу несколько компаний. Закон о рыболовстве, после внесения в него поправок, запрещает обработку улова в море. То есть пойманную рыбу нельзя даже шкерить. За соблюдением законодательства следит арктическое Погрануправление.

Анатолий Евенко, председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана: «Мы с нашими пограничниками встали в такой стопор. Мы пришли к тому, что, в общем-то, нарушение закона явное. Нужна реакция контролирующих органов. Сошлись на том, что в акте будет отражение о нарушении законодательства. И как неоднократно наши партнёры заявляли, что эти записи не имеют никаких последствий для нарушителей, но, тем не менее, наши капитаны боятся выходить в море».

При этом не обрабатывать улов - тоже нельзя. Этого требует ГОСТ, технологические регламенты и здравый смысл. Целая рыба до берега свежей не доедет. Ведь прибрежники улов не замораживают. А гнить не потрошеные и не обескровленные биоресурсы начинают быстро. Государственный стандарт говорит о том, что ту же самую треску, например, необходимо обработать в течении четырёх часов после поимки. При этом столько времени занимает только путь рыболовецкого судна по заливу, без учёта дороги от промыслового участка. Сам же промысел длится около 10 суток. К прибытию в порт улов в трюмах протухнет.

Николай Гаркуша, директор ООО «Северная морская мануфактура: «Это ГОСТ, это технический регламент, это технологическая инструкция по обработке рыбы. Другого у нас нет ничего. Все три документа чётко прописывают, что должно происходить с рыбопродукцией. Как она должна обрабатываться, в периоде какого времени, как она должна доставляться. Рыбопродукция, что касается донных пород тресковых видов, должна согласно этим документам обезглавливаться, потрошиться, охлаждаться и доставляться в этом виде в порт».

Понимают, как будет выглядеть непотрошенный улов спустя 10 суток, и пограничники. Они также оказались заложниками правовых коллизий. С одной стороны, силовики вынуждены следовать букве закона, контролируя соблюдение норм, установленных законодателями. С другой - не хотят создавать помехи рыбакам, осознавая, что в случае остановки прибрежного промысла свежая рыба пропадёт и с их столов. Как сообщили в Погрануправлении, штрафные санкции в отношении нарушителей пока не применялись.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району обратило внимание на нарушение порядка ведения прибрежного рыболовства в районе в 2019 году. В текущем году управление проинформировало рыбопромышленников и профильные ведомства о необходимости приведения рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне в соответствие с законом. В настоящее время о штрафных санкциях в отношении пользователей морских биоресурсов, которые производят потрошение и обескровливание рыбы при ведении прибрежного рыболовства, говорить преждевременно. Регулятором рыбохозяйственного комплекса ведётся работа по внесению необходимых изменений в законодательство для разрешения сложившейся ситуации».

Тем не менее, рисковать рыбаки всё равно не хотят. Суда пока стоят в порту и до устранения законодательных пробелов в море выходить не планируют.

Виктор Кочергин, генеральный директор ООО «Кереть»: «Теперь нам нужно понимать с регулятором и добиться чёетко определённых и читаемых по-русски правил. Что рыба, которая выловлена по прибрежной квоте, должна быть обезглавлена, обескровлена, потрошеная и доставлена на берег. Вот тогда и у Погрануправления не будет к нам никаких вопросов.

Рыбаки верят, что законотворцы встанут на их сторону и правила прибрежного рыболовства пересмотрят. Поправки уже внесены на рассмотрение в Государственную Думу и ожидается, что примут их до конца года, чтобы дать возможность рыбопромышленникам выбрать оставшуюся квоту.

Комментарии

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