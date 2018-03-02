Рыбаки поддержали общественные организации Мурмана

Полторы тонны мойвы безвозмездно раздали обществам инвалидов и ряду других общественных организаций Мурманской области. Акция прошла при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства региона и рыбопромышленного холдинга «Норебо».

С 13 февраля в Мурманск начала поступать мойва. Большая часть продукции практически сразу расходится по России, однако, остаётся рыба и в Мурманске. Администрация города договорилась с торговыми сетями о реализации мойвы со скидкой по социальным картам. А недавно продукцию рыбопромышленного холдинга «Норебо» раздали представителям обществ инвалидов и некоторых других общественных организаций региона. Инициатором акции стало Министерство социального развития Мурманской области, а задачу договориться с рыбаками на себя взяли сотрудники Министерства рыбного и сельского хозяйства. Всего на безвозмездной основе распространили полторы тонны мойвы.

- Я благодарен ребятам-афганцам. Они на своём автотранспорте всё развезли по организациям, по Мурманску, в область, в Кандалакшу, - отмечает Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Приятно, родители из Кандалакши позвонили, благодарили. Акция, подчёркиваю, совместно с Министерством социального развития, Мякишев Сергей Борисович - инициатор. Вот мы совместно всё это сделали.