Рыбаки Северного бассейна наращивают объёмы вылова водных биоресурсов

С начала года общий вылов с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах, составил 3 млн 663 тысячи тонн. Это почти на 18 тысяч тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На промысле трески добыто более трехсот тысяч тонн, что больше, чем в прошлом году на 11 тысяч. А вот вылов пикши за счёт перераспределения промысловых усилий снизился. Её рыбаки поймали около 82 тысяч тонн.