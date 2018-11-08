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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.18 19:30

Рыбаки Северного бассейна отстаивают исторический принцип распределения квот на вылов водных биоресурсов

Сплотились против общей беды. Прибрежники, рыбопромышленники-океанисты и правительство Мурманской области встали плечом к плечу в борьбе против распределения квот с помощью аукционов. Такой способ распределения ресурсов, считают рыбопромышленники Северного бассейна, убьёт отрасль и приведёт к серьёзным потерям регионального бюджета. Возможные варианты совместной работы, которая позволит избежать краха отрасли, обсудили сегодня во время круглого стола.

Квоты в истории рыбодобывающей отрасли России при помощи аукционов уже распределяли. Это было в начале нулевых и тогда правительство страны пыталось вывести промышленников из серой зоны, вернуть налоги в бюджет. Сейчас квоты рыбаки получают по историческому принципу. То есть, кто сколько в нулевых купил, тот столько и ловит, при условии, что соблюдает правила игры. Однако, сегодня поменять правила пытается само правительство страны. На повестке - возвращение аукционов. И это, считают рыбопромышленники, фактически смертный приговор для большинства компаний отрасли.

- У нас сначала была идея о введении инвестиционных квот. Она воплощена в жизнь, - отмечает Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «НОРЕБО». - Цель благая - развитие флота. Но сейчас, что мы видим, при введении аукционов малые и средние предприятия, у которых нет средств брать квоты под строительство, уже потеряли пятую часть своих квот, так как они переведены в инвестиционные. Крупные предприятия погрязли в кредитах по строительству судов, они уже не смогут прийти на аукцион, у них просто нет денег.

Как прозвучало во время работы круглого стола, первыми с рынка исчезнут местные прибрежники и рыболовецкие колхозы. За ними последуют и более крупные компании. Это приведёт к снижению налоговых отчислений в местный бюджет. А значит, правительству области придётся уменьшать и какие-то расходы. Учитывая, что огромная часть областной казны тратится на социальные обязательства, ситуация безрадостная. И руководство региона это понимает, поэтому сегодня также выступает против изменения правил игры.

- Наша позиция, я повторюсь, мы должны заявить громко, мы не можем размениваться постоянно. Мы говорим, что однозначно стоим за исторический принцип, - говорит  Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Но сейчас уже финишная прямая, понятно, что курс идёт на аукционы. Это не какие-то там сплетни, это конкретно, уже есть распоряжение, готовится документация на аукционы. Естественно, сейчас будет вменяемое, нормальное, сильное, может быть,  даже агрессивное заявление в защиту интересов наших рыбаков.

Спокойны пока одни представители научных кругов.. Учёные считают, что переход на распределение квот с помощью аукционов приведёт к своеобразному естественному отбору: слабые уйдут, сильные останутся. А на смену выбывшим участникам рынка придут новые игроки, более подготовленные к современным реалиям. «Может быть, антимонопольная служба немножко преувеличила эти цифры. Надо на аукционы не больше 10-15 процентов, ничего страшного бы не было.  Постепенно эффективные предприятия оттеснили бы менее эффективные», - приводит своё видение нововведений Юрий Куранов, ведущий сотрудник отдела экономики морской деятельности в Арктике ИЭП КНЦ РАН.

Кем будут эти «более эффективные» предприятия, и из каких регионов, сегодня неизвестно. Учитывая, что местные промысловики разорятся, скорее всего, придут они точно не из Мурманской области. А значит, и рыба, и деньги из региона уплывут. Это, считают некоторые участники дискуссии, фактически рейдерский захват.

- Сегодня появился кто-то, кто готов отрасль выкупить и ею сейчас торгуют, - говорит Михаил Минасян, директор АО «РПФ Вариант». -  В дурном сне невозможно было представить, что квота станет товаром. Вы о чём говорите? Какие аукционы, вы что? Почему в нефтянке нет этих аукционов? Вы сегодня пойдите и нефтяникам скажите, что вы теперь каждую скважину, которую  используете пять лет, выставим на аукцион, а рыбаки придут и  купят.

В итоге, считают некоторые рыбаки, промысловый флот из Мурманска уйдёт окончательно вместе с новыми траулерами. Придут ли новые и будут ли они что-то строить - большой вопрос.

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