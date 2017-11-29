День за днём с «Арктик-ТВ»29.11.17 19:30
Рыбаки Северного бассейна с начала года добыли 4 млн 382 тысячи тонн водных биоресурсов
Новости с промысла. Рыбаки Северного бассейна с начала года добыли 4 млн 382 тысячи тонн водных биоресурсов.
По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, это показатель больше аналогичного периода прошлого года на 106,5 тысячи тонн. На промысле трески добыто 368 тысячи тонн, что выше показателя прошлого года. Вылов пикши снизился. Так же увеличился уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 355 человек
-
Последние комментарии
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
-Скоро в эфире20:15«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 8 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов