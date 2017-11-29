Новости с промысла. Рыбаки Северного бассейна с начала года добыли 4 млн 382 тысячи тонн водных биоресурсов.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, это показатель больше аналогичного периода прошлого года на 106,5 тысячи тонн. На промысле трески добыто 368 тысячи тонн, что выше показателя прошлого года. Вылов пикши снизился. Так же увеличился уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств.