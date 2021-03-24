Рыбаков много, а рыбы мало – на СРЗ «Нерпа» провели рыбацкий конкурс

Пока мурманчане ловили самую большую рыбу озера Семёновское, работники судоремонтного предприятия «Нерпа» проверяли, какие виды обитают в реке Тулома. Участие в подлёдной рыбалке приняли более 20 нерповчан.

Соревнования состоятся в любую погоду, объявили участникам традиционного конкурса подледной рыбалки на судоремонтном заводе «Нерпа». Ценителей такого времяпрепровождения оказалось более 20 человек. И уже в 8 утра заводь Туломы заполнилась целеустремленными рыбаками с предприятия.

Александр Вавилин, председатель Совета молодёжи СРЗ «Нерпа»: «У нас уже сложилась традиция, что многие ездят не только порыбачить, но и отдохнуть».

Инструменты для подледной ловли – ледобуры и снасти, а также приманка - у каждого свои. Поэтому издалека видно, кто среди рыбаков истинный любитель. На что только не идут предприимчивые рыболовы: и удочки автоматические приобретают, и место ищут в стороне - «порыбнее». Однако улов, как признаются специалисты, скорее зависит от удачи и всегда есть место для неожиданностей.

Александр Вавилин, председатель Совета молодёжи СРЗ «Нерпа»: «Если только поймается какая-нибудь редкая рыба – только такой момент имеется».

В этот раз с поклевом не повезло: самому удачливому рыбаку более чем за 4 часа удалось вытянуть трёх рыб – окуней и корюшку.

Награды получили и участники в номинациях «Самая маленькая, самая крупная и первая рыбы».