Рыбка с мышьячком - от предприятий из Мурманской области

Сотрудники Россельхознадзора Республики Коми обнаружили токсические химикаты в пробах рыбы, добытой на предприятиях Заполярья.

Образцы рыбной продукции отобрали в местных магазинах и отправили в Москву. В трёх пробах был найден мышьяк. Опасное вещество нашли в мороженной пикше, произведенной компаниями из Мурманска и мороженной треске из села Чапома Терского района. Содержание мышьяка превышает норму в более чем в два раза. Не соответствующую требованиям безопасности продукцию изъяли из оборота.