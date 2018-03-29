Рыбную продукцию бренда «Borealis» смело можно есть в Вербное воскресенье

19 февраля по канонам Православной церкви начался Великий пост. Завершится он Пасхой. В это время верующим рекомендуется употреблять только растительную пищу и полностью воздерживаться от мяса. Исключение в этом году - Вербное воскресенье, которое выпадает на первое апреля. В этот день разрешено есть рыбу и морепродукты. Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» поговорили с экспертом, и, на примере мурманского бренда «Borealis», выяснили, как выбрать качественную замороженную рыбу, чтобы не испортить себе праздничный стол.

Сегодня сетевые магазины предлагают покупателям огромное количество рыбопродукции и охлаждённой, и замороженной. Если с охлаждёнкой всё более-менее понятно, то, как определить на глаз качество замороженной рыбы, знает не каждый. Ну а если не видно разницы, то зачем платить больше, думает покупатель и иногда попадает в неприятную ситуацию. После разморозки, например, продукт может потерять свой естественный вид или попросту оказаться невкусным. Происходит из-за того, что производитель не всегда должным образом соблюдает правила в процессе переработки, транспортировки и фасовки. А обнаружить это без привлечения экспертной комиссии - вполне реально.

- Самое главное, надо обращать внимание на цвет рыбы. Если мы берём треску, пикшу, то должно быть больше белого цвета, потому что это белые породы и, соответственно, не должно быть жёлтого налёта, не должно быть жёлтого цвета, - поясняет Александр Зверев, менеджер по работе с розничными сетями АО «Норебо РУ». – А на филе этих пород рыбы не должно быть усыхания. И, соответственно, если мы берём продукцию в вакуумной упаковке, то не должно быть вздутий. Если происходит развакуумирование, то начинает нарастать лёд, что может повлиять на вкусовые характеристики.

Жёлтый или красноватый цвет филе трески говорит о том, что кровь попала в мясо. Это может произойти либо от неправильного подрезания в процессе переработки, либо из-за того, что на промысле производитель пожадничал с весом и, при подъёме трала, рыба помялась. А вот отсутствие герметичной упаковки свидетельствует, что рыба могла быть неоднократно разморожена и заморожена вновь в процессе транспортировки и фасовки.

- Если рыба будет лежать открытой на воздухе, то она будет заветриваться, иссыхать. Это повлияет на качество её, - рассказывает Александр Зверев, менеджер по работе с розничными сетями АО «Норебо РУ». - А вот, если взять продукт бренда «Borealis», то мы используем двойной вакуумный пакет: рыба сначала в одном пакете вакуумируется - убирается воздух, запаивается, а потом надевается ещё один пакет - литографический, который тоже предохраняет филе.

Продукция, которая лежит на прилавке совсем без упаковки, скорее всего, будет находиться в ледяной глазури. С одной стороны, такая мера предохраняет рыбу от высыхания. Но с другой - покупатель будет вынужден заплатить за воду.

- Глазурь, она, конечно, необходима в тех случаях, когда рыба не упаковывается, - поясняет Александр Зверев, менеджер по работе с розничными сетями АО «Норебо РУ». - Она наносится для того, чтобы сохранить качество продукции. Но не все, конечно же, компании добросовестные наносят определённое количество глазури. Бывает, что наносят гораздо больше. Но наш продукт в вакуумной упаковке совсем без глазури продаётся.

Кроме того, считается, что высококачественное филе - это мясо без кусков брюшка, так называемой теши. Некоторые производители её оставляют, чтобы увеличить вес продукции. Это не нарушение, но такие куски размороженными выглядят неопрятно.

- При производстве продукта «Бореалис» мы всегда подрезаем тешу. Конечно, не все производители так делают, потому что это дополнительные затраты. Но мы подрезаем, потому что мы выпускаем высококачественный продукт, - отмечает Александр Зверев, менеджер по работе с розничными сетями АО «Норебо РУ».

Отдавать предпочтение специалисты рекомендуют продукции местных производителей. Её путь от рыбообрабатывающей фабрики до прилавка короче, что исключает форс-мажорные ситуации в дороге, из-за которых рыба может испортиться. Например, продукцию под брендом «Borealis» производят недалеко от Мурманска - на фабрике «Полярное море+», расположенной в посёлке Минькино и в сетевики Мурманской области попадает фактически сразу с конвейера.