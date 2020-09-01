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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.20 19:30

«Рыбный бульон» на Рогозерской, или Предприниматели мучаются от удушливой вони

Мурманские предприниматели с улиц Рогозерской обратились в редакцию «Арктик-ТВ» с просьбой разобраться с удушливым запахом рыбы, который появился после того, как из-под земли стал бить зловонный источник.

Огромный пёс по кличке Лизун сегодня явно не в духе, на охраняемой им территории, стоит устойчивый запах рыбы, а не мяса. Вторую неделю на улице Рогозерской из земли бьёт ключом зловонная  вода, которая пенится и стекает тягучей жижей на нижестоящие предприятия.

Юлия Бурмистрова, технолог предприятия ООО «Гемма»: «Сточные воды идут от предприятия «Норд-Вест». Они доставляют нам не только неудобства, но это и экологически ненормально. Наши машины возят пищевую продукцию, колеса, проехав здесь, имеют запах и нам приходится мыть машины бесконечно. А это ненормально».

Аромат гниющей рыбы стоит здесь уже вторую неделю, но никто ответственности за ремонт канализационной трубы на себя так и не взял. 

Олег Васильев, врио заместителя начальника Северного межрегионального управления Госавтодорнадзора: «Не настроены люди идти на контакт, чтобы  разгребать проблему. Непонятно чья дырка, чья вода. По запаху можно понять, следопытом быть не надо, чтобы понять, где причина. Тяжело понять чьё».

По словам пострадавших, такая протечка случается не впервые, но сейчас терпение людей лопнуло окончательно, так как находиться на данной территории длительное время невозможно -  одежда, обувь пропитываются неприятным запахом мгновенно. Все попытки решить проблему миром не увенчались успехом.

Геннадий Корчагин, контролер транспортной инспекции города Мурманска: «Обещали много, но ничего не сделали до сих пор. Например, главный инженер компании Норд-Вест» обещал устранить, но это уже больше двух недель течёт».

Мы отправились в «Норд-Вест», чтобы подтвердить или опровергнуть предположения пострадавших о причастности рыбной фирмы к вытекающим из земли нечистотам.

Эллина Ким, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сейчас все будут обвинять вас, если вашего комментария не будет. А этобудет не очень красиво. Если вы дадите хоть какой-то комментарий, то это будет выгодно и для вашей репутации».

Представитель фирмы выслушал доводы, но от комментариев отказался. А в Водоканале  нам охотно пояснили, из-за кого по улицам растекается «рыбный бульон».

Александр Березин, заместитель гендиректора ГОУП «Мурманскводоканал»: «На Рогозерской, 13 находится компания «Норд-Вест, сети принадлежат ей, такой розлив происходит несколько раз в течение года. Необходимо эти сети прочищать, но мы их прочищать не можем. Заявок на прочистку к нам не поступает. Мы будем направлять предписание об устранении и жалобу в природоохрану».

По словам представителя Водоканала, если рыбная компания в ближайшее время не перестанет топить предприятия отходами, не прочистит сеть и не устранит протечку, то на «Норд-Вест» помимо штрафа за розлив на территории, придёт предписание об отключении водоснабжения.

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