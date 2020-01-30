Рыбный день: в Мурманске появится рыбный рынок, исторический принцип распределения квот сохраняется

В региональном правительстве под руководством Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, провели первое в этом году заседание территориального рыбохозяйственного совет. Повестка дня обширная – итоги 2019 года, планы на 2020-й и другие вопросы.

Началось заседание с приятного – награждений участников проекта «Наша рыба». Губернатор лично поздравил их с успешной работой. И это действительно так - по итогам прошлого года ярмарка была признана одной из лучших региональных практик в стране. Как отметил заместитель главы региона Дмитрий Филиппов, проект будет продолжен в этом году. Однако в несколько ином формате.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы хотим в 2020 году трансформировать ярмарку уже в рыбный рынок. На сегодняшний момент мы отрабатываем несколько мест, где этот рынок будет располагаться. Одно из вероятных мест - это Первомайский рынок, который люди знают, посещают. Естественно, мы хотим, чтобы этот рынок был в современном формате».

На заседании стало известно, что задача по сохранению исторического принципа распределения квот выполнена. Этот проект был одобрен и сейчас находится на подписи у премьер-министра. Показатели 2020 года также планируется выполнить. Уже удалось добиться увеличение квот для предприятий на пикшу и треску. Ведутся научные разработки на увеличение квоты на краба. Что касается разрешения любительского рыболовства, то этот вопрос очень важный.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это тоже мы сейчас отрабатываем с федеральными коллегами, готовим поправки в федеральный закон, чтобы была возможность не просто добычи рыбы, а добычи и легальной продажи. Это как раз вопрос темы самозанятых, темы продажи в магазинчики, темы развития потребительской кооперации».

По поводу легального любительского вылова краба вопрос тоже находится в работе. Обсуждаются изменения в законе, чтобы разрешение на это стало возможным не с 2021 года, а уже этим летом.