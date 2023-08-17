Рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, а вот Мурманский морской рыбный порт не готов к росту объёмов нужных на сегодняшний день

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание, на котором поднял вопросы судоремонта рыбопромыслового флота, поддержки перевозок рыбной продукции и стимулирования её потребления. Одним из ключевых вопросов повестки стала проблема доставки рыбы из отдаленных регионов потребителю.

Во время совещания глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что сейчас идёт лососёвая путина, которая развивается успешно. Вылов достиг уже 520 тысяч тонн. И по итогу, вероятно, он будет вторым рекордным за всю историю наблюдений.

Однако, как отметил руководитель Росрыболовства, ежегодно в период путины наблюдается подорожание поставок с Дальнего Востока в другие регионы страны. На рост стоимости влияют и тарифы в портах, и сезонное повышение цен операторов подвижного состава.

Илья Шестаков, глава Федерального агентства по рыболовству: «Мы ситуацию без внимания не оставляем, обратились в ФАС России для того, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. В ведомстве считают, что есть возможность сгладить изменения стоимости доставки в пиковые моменты».

Также во время обсуждения прозвучало, что рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно. Растут объёмы добычи в основных промысловых бассейнах, увеличивается вылов и за пределами российской экономзоны.

По словам Шестакова, хорошие результаты достигнуты в аквакультуре. За полгода произведено уже 230 тысяч тонн.

Губернатор Камчатки предложил разработать комплексную госпрограмму по стимулированию внутреннего потребления рыбопродукции.

Владимир Путин согласился с инициативой: «Надо подумать просто над предложением Владимира Викторовича. Ведь эти квоты под киль по крабу и рыбе... Главное, флот обновлять. Надо посчитать. Я прошу председателя правительства посмотреть на это. Если деньги зависают, то какую-то часть на какое-то время можно направить на решение задач строительства социальной инфраструктуры».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после совещания прокомментировал в соцсетях ситуацию с логистикой рыбопродукции из Мурманска. Он отметил, что мощности перевозок увеличиваются, но текущее состояние Мурманского морского рыбного порта не готово к росту объёмов нужных на сегодняшний день. Сейчас готовится план по развитию предприятия.