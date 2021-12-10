Рыбопромышленники пообещали северянам свежую мойву

Народная рыба - мойва вновь окажется на столах северян уже в феврале, об этом рассказали заполярные рыбопромышленники на итоговой пресс-конференции.

Заполярные рыбопромышленники подвели итоги уходящего года. Из-за того, что Китай закрыл рынок сбыта, экспорт частично устремился в Европу. Такие процессы, прежде всего, связаны с нестабильной эпидситуацией.

Костантин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Российские рыбаки начали переключаться на международные рынки. Делать переработку внутри страны. Это окажет позитивный момент для нас, мы станем больше перерабатывать рыбы или на судах, или на берегу и будем выходить с продукцией на новые рынки».

Что же касается вылова промысловых видов рыб, таких как пикша и треска, то поводов для оптимизма здесь нет. Выбрать квоту не удалось. В настоящее время реализовано порядка 85% квоты трески. На совместной российско-норвежской комиссии договорились, что недолов будет перенесен на 2022 год. По пикше реализовано порядка 78%, но на будущий год можно перенести только 10% недолова.

Есть и хорошие новости: северяне смогут полакомиться народной рыбой -мойвой.

Костантин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Мы смотрели на распределение и размер мойвы. Рекомендуем выходить к концу февраля, квота относительно небольшая - 28 тысяч тонн».

В завершении пресс-конференции Союз рыбопромышленников Севера наградил лучших журналистов, освещавших в течение года деятельность отрасли. Эллина Ким, корреспондент телередакции «Арктик-ТВ» вошла в число лауреатов в номинации «Медиа-СМИ».