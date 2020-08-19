Рыбопромышленников беспокоят возможные реформы в отрасли

Рыбопромышленники консолидировались и не хотят радикальных изменений в отрасли. Об этом во время онлайн-интервью заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Речь идёт о Русской рыбопромышленной компании, которая в июле предложила премьеру Михаилу Мишустину расширить механизм инвестиционных квот, пересмотреть установленные в 2016 году условия квотирования, провести новые аукционы на наиболее прибыльные виды ресурсов и ужесточить применение льготных налоговых режимов.

В правительстве уже поручили изучить инициативы профильным министерствам и ведомствам.

Герман Зверев высказал мнение, что такие меры выгодны только самой РРПК и грозят убытками другим участникам рынка. Кроме того, сейчас на рассмотрении правительства – идея о выставлении на торги второй половины крабовых квот.

Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников: «Для меня никакого удивления нет, что компании «Норебо» и СЗРК высказались за то, чтобы не грабили небольшие предприятия, отдавали им награбленное, они не хотят зарабатывать на том, что награблено у других предприятий».