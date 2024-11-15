Рыбовод рыбоводу – волк

Полагаем, именно такой позиции придерживаются руководители компании «БЛК-Фиш», которая разводит лосося неподалёку от Кольской атомной электростанции. Компания, как сообщают их соседи по водоёму, упорно пытается выжить конкурентов.

А помогают ей в этом, по мнению всё тех же рыбоводов, сотрудники БАМУ Росприроднадзора. Они не замечают нарушений самой конторы, но охотно ездят на проверку их конкурентов. Причём, иногда в компании представителей «БЛК-Фиш», что запрещено законом.

«БЛК-Фиш» не первый раз попадает в поле зрения нашего телеканала из-за многочисленных нарушений, которые допускает в своей деятельности, и предполагаемой связи с иностранными гражданами. А именно с гражданином Испании Хосе Пабло Бакеиро Сотело. Он был замечен за прилавками «БЛК-Фиш» на международных выставках и даже приезжал в Мурманскую область на садковое хозяйство компании, которое, напомним, находится в непосредственной близости от стратегического объекта - Кольской атомной станции.

Георгий Бубнов, юрист: «Аффилированность у нас с иностранными гражданами рассматривается именно в контексте деятельности. То есть, фактически он хоть и не является учредителем данного общества, но он является супругом учредителя. Может ли он оказывать контроль? Может. Он находится в одной группе лиц с этим лицом».

Но главное, конечно, это удивительная близорукость официальных лиц, которые упорно не хотят замечать нарушений «БЛК-Фиш» и, создаётся впечатление, подыгрывают компании в борьбе с соседями.

Так получилось и в октябре. Удивленные представители компании «Ударник», чьи садки находятся по соседству с «БЛК-Фиш», по видеокамерам наблюдали, как сотрудники БАМУ Росприроднадзора на лодке пытаются высадиться на их имущество.

Удивление рыбоводов только увеличилось, когда уже на суше среди проверяющих обнаружили представителя «БЛК-Фиш» Александра Мухина. Вот он на видео, в тёмной куртке, что-то показывает сотрудникам Росприроднадзора на территории «Ударника». При этом участников комиссии совершенно не смущает, что присутствие посторонних, а тем более представителей конкурирующей фирмы, во время проверки, согласно закону, недопустимо.

Не просматривается ли в таком единодушии людей частных и государевых коррупционной заинтересованности руководителя БАМУ Сергея Михайлова или кого-нибудь из его подчинённых?

Кстати, тлетворное влияние «БЛК-Фиш» на госорган есть и в другом моменте. Лодка, на которой совершалась проверка, согласно реестру маломерных судов, принадлежит не БАМУ Росприроднадзора, а сторонней организации - фонду «Мурманский лосось». А эта НКО в своё время создавалась при непосредственном участии Всемирного фонда дикой природы, признанного в России иностранным агентом, да ещё и нежелательной организацией. Вот и думайте: «БЛК-Фиш», которая, предполагаем, находится под влиянием иностранного гражданина из страны НАТО, как считают рыбоводы, душит конкурентов руками сотрудников БАМУ Росприроднадзора, передвигающихся на лодке фонда, созданного при участии иностранных агентов.

Удивительная получается картина, которая вызывает очень много вопросов. Хочется верить, что эти вопросы станут поводом для серьёзной проверки компетентных органов как в отношении «БЛК-Фиш», так и руководителя БАМУ Росприроднадзора Сергея Михайлова.