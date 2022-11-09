Рыбу, выловленную мурманскими рыбаками, смогут приобрести жители Вьетнама, Индонезии, Саудовской Аравии и Марокко

После прохождения комплексного обследования предприятия признаны соответствующими требованиям стран-импортёров и были включены в советующий Реестр.

За 11 месяцев этого года специалисты Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора провели 133 обследования рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов и промысловых судов, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области и заинтересованных в поставках товаров в третьи страны.

После прохождения комплексного обследования предприятия признаны соответствующими требованиям стран-импортёров и были включены в советующий Реестр. По результатам обследований в 2022 году производители рыбной продукции получили право экспортировать продукцию во Вьетнам, Гонконг, ОАЭ, США, Тайланд, Японию, Катар, Индонезию, Малайзию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Азербайджан, Узбекистан, Сингапур, Филиппины, Марокко и Сербию.