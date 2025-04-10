День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.25 19:30
Рынок на улице Володарского, прощай!
В Мурманске начали снос зданий, расположенных на территории Ленинского рынка.
Ещё в начале двухтысячных здесь кипела торговля, стояли многочисленные лавки с товарами – от фруктов до одежды и рыбопродуктов. От былого коммерческого величия до нынешних дней почти ничего не дошло. Территория, за редким исключением, пустовала.
Фактически работали только лавки и заведения, расположенные в капитальных строениях. Но судя по работам и их скоро не останется. Информации о том, что будет на этом месте пока нет.
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