Рыжие, маленькие и не наши волки пугают своими выходками северян

Этой зимой в Мурманской области людей держат в страхе волки. Популяция хищников увеличилась, они не боятся заходить в населенные пункты для поиска еды. Защититься от них сложно, но возможно.

По данным регионального Минприроды, в 2022 году численность волков в Мурманской области составила 247 особей, тогда как буквально год назад она была вдвое меньше. Такой прирост хищников специалисты связывают с увеличением их миграции во время лесных пожаров из соседних регионов в 2021 году.

Дмитрий Каск, начальник отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «В 2021 году в Карелии и других областях были сильные пожары, поэтому волк просто расширяет свой ареал обитания. И начинает двигаться с юга на север. Поэтому случаи выхода волков, которые были в Кандалакше, Зеленоборском, Ковдозере – это все финно-скандинавский волк. Рыжий, маленький, не наш».

По таким обращениям проводятся проверки. Уже ликвидированы три волка, выходившие к людям: два в окрестностях Алакуртти и один у Ковдозера. В Ковдоре сотрудники регионального Министерства природных ресурсов с полицией пытаются обезвредить пару хищников. Информация о волке в Зеленоборском проверяется. А в Мончегорске были обнаружены только стаи бродячих собак.

Дмитрий Каск, начальник отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «На месте происшествия зафиксированы две стаи безнадзорных собак, следов волка не обнаружено. Исходя из особенностей питания и поведения волка, он добычу никогда не оставляет. Он не будет просто убивать и уходить. Если он будет есть собаку, то утащит её с собой».

Хищники появляются в населенных пунктах по ночам. Они приходят в поисках еды и находят её. Чаще всего волки ловят уличных или оставленных без присмотра собак. Поэтому специалисты Минприроды настоятельно просят не оставлять своих питомцев на улице и на ночь прятать их в квартирах или домах. А в случае появления волков в населённых пунктах надо обращаться в полицию. Сотрудники правопорядка имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания опасного животного.