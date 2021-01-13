Рыжий зеленоглазый человечек впервые вылез из кармашка рубашки в Мурманске

Анимационный проект о Нюфоцее Бэч по мотивам сказки Николая Колычева презентовали в Мурманске. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» смогла увидеть первую серию мультфильма о рыжем зеленоглазом человечке.

Мультфильм «Я жду Нюфацея Бэч» смогли увидеть первые зрители. Приключения рыжего человечка, живущего в нагрудном кармане рубашки, раньше существовали только на страницах книг мурманского писателя Николая Колычева. Теперь сказочный персонаж, придуманный в Заполярье, стал главным героем мультика.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сначала мы поддержали кинематограф, а сейчас поддерживаем современное искусство. Я считаю, что это всё даёт ощущение улучшения жизни, а с другой стороны, продвигает Мурманскую область на международной арене».

Всего планируется снять 9 серий мультфильма. Такую экранизацию наверняка оценят не только дети, но и родители. Ведь именно с анимации может возникнуть первый интерес к литературе, если мультик понравился, ребёнок, скорее всего, согласится прочитать оригинал.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Пусть это одна серия, но мы видим, что продолжение будет и выйдет позже. Эти талантливые работы замечательных писателей выйдут на всероссийское пространство».

Презентация проекта состоялась в рамках встречи участников литературного десанта «Арктикой Россия прирастать будет». В его составе – представители Союза писателей России.

Николай Иванов, председатель Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»: «Они на начале пути. То, что уже удаётся, это стихи и музыка, и рисунки - всё это есть - ярко и красиво».

Один из авторов проекта режиссёр-постановщик анимационного кино Владимир Торопчин в успехе «Нюфацея Бэч» не сомневается: «Я, как создатель мультфильма, делал всё возможное, чтобы зацепило. А судя по отзывам, результат достигнут».

Интервью с известным режиссёром-постановщиком Владимиром Торопчиным вы сможете увидеть на канале «Арктик-ТВ» в ближайших выпусках программы «Проще говоря».