Ржавые «брошенки» вывозят в металлолом

С каждым годом в Мурманске становится больше автомобилей. Исправные и ухоженные транспортные средства делают передвижение по городу мобильным и комфортным, но как и у любого продукта у авто есть свой ресурс, после выработки которого любимая машина превращается в обузу и автохлам. Брошенные, с разбитыми стеклами, погнутыми бамперами, спущенными колесами былые покорители расстояний мешают проезду, занимают дефицитные парковочные места и представляют опасность для детей.

Автомобиль «Мазда», который сегодня городские власти забирают со двора на улице Бредова, из эпохи, когда рубленые формы считались эталоном дизайна. В 80-е годы прошлого века, из которых родом это чудо-техники, еще не была налажена отечественная сборка, так что перед членами комиссии стоял чистокровный заднеприводной японец, сделанный на заводе в Хиросиме. Судьбу этого экземпляра проследить сложно. Судя по старым номерам, авто сняли с регистрации ещё в 90-х годах, но последние два месяца хэчбэк стоит на пустыре в Ленинском округе, рядом с о школой № 44. А это представляет опасность, так как такие полуразобранные остовы транспортных средств как большие игрушки манят к себе детей. Впрочем, в этом месте старая «Мазда» - не единственный экземпляр отжившей техники. Специалистам администрации предстоит вывезти на свалку ещё 4 брошенных автомобиля.

- Специалистами управления на постоянной основе осуществляется выявление и вывоз разукомплектованного, брошенного автотранспорта, - напомнил журналистам Игорь Евдокимов, специалист Управления Ленинского административного округа г.Мурманска. - На сегодняшний день специалистами управления вывезено 178 машин. Сегодня будет вывезено ещё 4 разукомплектованных машины.