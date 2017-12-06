РЖД научит россиян планировать отпуск заранее

С 10 декабря билеты на поезд начнут продаваться за три месяца до даты отправления.

Нововведение будет касаться поездов дальнего следования по всей России. Оформить билеты за 90 суток можно будет как в железнодорожных кассах, так и самостоятельно через Интернет. Таким образом, билеты на рейсы, которые отправятся из Мурманска в мае, можно будет приобретать уже в феврале. В пресс-службе РЖД сообщили, что увеличение срока продаж было сделано по просьбам самих пассажиров.