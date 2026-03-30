С 1 апреля в Мурманске начнётся приём документов в Губернаторский лицей для учеников 5-х классов

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь ребята получают углубленные знания по ключевым для развития Арктики направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Обучение выстроено по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого рабочего места».

Также 1 апреля начнётся набор в Центр научно-технологического творчества «Родина». Этот проект стал первым в России образовательным пространством, объединяющим науку, технологии и креативные индустрии. Подать заявки можно до 10 мая. Затем ребят ждут очные отборы и собеседования. Даты будут определены в индивидуальном порядке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Юные северяне могут выбрать следующие направления: программирование и искусственный интеллект; наука и искусство; дизайн и визуальные коммуникации; управление проектами и маркетинг».

Кроме того, в центре открыто 14 специализированных лабораторий, охватывающих сферы от виртуальной реальности и моды до урбанистики и ювелирного искусства.

