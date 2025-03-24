С 1 апреля в Мурманской области будут проиндексированы социальные пенсии

Повышение коснется более 12 тысяч северян.

Размер индексации рассчитывается с учётом прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Если социальная пенсия ниже, то предоставляется доплата. Социальная пенсия не зависит от наличия страхового стажа и пенсионных коэффициентов и назначается людям по возрасту, с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Для удобства граждан индексация пройдёт автоматически, обращаться с заявлением не нужно.