С 1 апреля в Мурманской области стартует запись детей в выездные оздоровительные лагеря на Черноморском побережье Краснодарского края

В 2026 году более 3,5 тысячи юных северян смогут провести летние каникулы на море.

За счёт бюджетных средств путёвки предоставляют детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для юных северян из многодетных семей и детей участников специальной военной операции дают первоочередное право на получение путёвок.

Для ребят из семей погибших участников специальной военной операции путёвки, проезд к месту отдыха и обратно, питание в пути - бесплатные. Остальным категориям детей родительская плата составит 25% от полной стоимости путёвки.

Дополнительные возможности для заполярных школьников с 5 по 8 классы предусмотрены в рамках программы «Дети Арктики». Кроме того, в этом году более 17 тысяч детей смогут отдохнуть летом в лагерях при школах. Для них создадут условия для оздоровления, развития и активного досуга.

Продолжит работу Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!», где запланировано 12 профильных смен для более чем 700 обучающихся.

С апреля по сентябрь организуют смены для воспитанников центра «ВОИН». Также на базе образовательных организаций будут работать дворовые площадки, организованы походы и экспедиции, которые охватят более трёх тысяч детей.

Подать заявление родители могут лично, обратившись в орган управления образования по месту жительства или через портал госуслуг.