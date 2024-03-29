С 1 апреля во всех регионах страны, за исключением отдельных северных районов, стартует весенний призыв

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Отправки новобранцев со сборных пунктов стартуют 15 апреля.

Их не будут направлять для участия в спецоперации, а также в пункты дислокации в новых регионах России: в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Завершится призыв 15 июля.

Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним. Граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями.

Треть призывников направят в учебные части для освоения техники и получения военных специальностей.

Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ: «Начиная с 16 апреля приступит к работе «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени. В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания».