С 1 августа в Мурманской области подрастут пенсии более чем у 76 тысяч северян

Беззаявительный перерасчёт коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, работавших в 2025 году, за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Мурманской области Марина Гаврилычева: «Максимальный порог увеличения составит три пенсионных коэффициента. При этом рублёвый эквивалент одного балла зависит от даты выхода гражданина на заслуженный отдых. В 2026 году стоимость коэффициента составляет 156 рублей 76 копеек».

Проверить объём накопленных баллов можно в любой момент, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта в «личном кабинете» на портале госуслуг.

Перерасчёт также коснётся выплат по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.

Кроме того, с 1 августа северян ожидает беззаявительный рост накопительных пенсий — они будут автоматически проиндексированы на 17,3%.

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