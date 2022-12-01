С 1 декабря изменятся тарифы на коммунальные услуги

В Мурманской области индексация будет ниже, чем в целом по России.

Индексация необходима для сохранения качества жилищно-коммунальных услуг в изменившихся экономических условиях, отмечают представители власти. Затем тарифы для населения не будут индексироваться 1,5 года. Сейчас же рост составит от 6 до 9%.

Максимальный индекс затронет около тысячи северян.

Подробнее о повышениях можно узнать на сайте регионального комитета по тарифному регулированию. Там же доступен «Калькулятор коммунальных платежей».