С 1 декабря по 1 марта в школах Мурманской области устанавливается особый режим занятий

Об этом сообщает Министерство образования и науки региона.

Учебные занятия в первую смену будут начинаться не ранее 8.30 утра. Общая продолжительность учебного дня сократится за счёт уменьшения продолжительности уроков. Ученики с 1-го по 7-й классы будут освобождены от домашних заданий на выходные дни и после контрольных работ, а для учеников 8–11 классов предусматривается облегчённый объём домашних заданий.

Такие послабления связаны с периодом полярной ночи. На широте Мурманска она начнётся уже 2 декабря, а завершится в январе. Февраль считается переходным месяцем, в который даже предусмотрены каникулы.