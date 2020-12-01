С 1 декабря в Мурманской области частично возобновляются официальные спортивные соревнования

В соответствии с постановлением правительства региона разрешены соревнования по 12 базовым видам спорта: лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам, фристайлу, конькобежному спорту, сноуборду, футболу, борьбе, художественной гимнастике, натурбану, лёгкой атлетике, хоккею с мячом.

Региональным Министерством спорта и молодёжной политики совместно с Центром спортподготовки до конца года уже планируется провести 13 региональных соревнований. Откроют сезон состязания по художественной гимнастике. Старт официальных соревнований по базовым видам спорта - первый этап снятия ограничений.