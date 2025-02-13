С 1 февраля отделение Соцфонда по Мурманской области проиндексировало материнский капитал на 9,5% более 32,5 тысячи семей

Семьи, которые не распоряжались средствами сертификата, получили максимальное повышение, остальные на остаток.

Узнать его можно на портале госуслуг или в клиентской службе Социального фонда.

Индексация осуществляется беззаявительно. Напомним, что с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме на основании сведений о рождении детей, поступающих из органов ЗАГС.

Направить эти средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, в том числе дошкольное кружки, обучение в автошколе, накопительную пенсию родителей и социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью. Также с 2024 года владельцы сертификата могут получить остаток материнского капитала, если он не превышает 10 тысяч рублей.