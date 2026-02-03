С 1 февраля сумма материнского капитала в Мурманской области подросла на 5,6%

Это касается семей, которые ещё не успели воспользоваться сертификатом или сохранили часть средств на нём. В нашем регионе таких 42 тысячи.

Напомним, семьям средства маткапитала можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, на накопительную пенсию мамы или папы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

С февраля также увеличены ещё несколько выплат семьям. Например, размер пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, по беременности и родам и единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка

Кроме того, февральская индексация затронула граждан, имеющих право на федеральные льготы: люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны. Ежемесячную денежная выплата и входящий в её состав набор социальных услуг также проиндексированы на 5,6%.

По всем вопросам, связанным с выплатами, можно обратить по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).