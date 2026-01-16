С 1 февраля в Мурманске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Уже 19 января комитет по тарифному регулированию Мурманской области планирует утвердить тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года.

Елена Стукова, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области: «Рост планируем в размере 15%».

С 1 февраля 2026 года стоимость будет повышена. Самой дорогой поездка станет для граждан, расплачивающихся наличными. Им поездка обойдётся в 57 рублей. Для любителей рассчитываться банковской картой поездка будет подешевле - 53 рубля, а для владельцев «Единой карты жителя Мурманской области» стоимость составит всего 47 рублей.

При этом для льготных категорий граждан цена проезда сохранится на прежнем уровне.

Елена Стукова, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области: «Идёт рост расходов, в том числе и на транспортные услуги».

Конечно, рост проезда в общественном транспорте был неизбежен. К слову, это происходит и в других городах России. Сейчас стоимость поездки в столице Заполярья продолжает уступать Москве и Санкт-Петербургу. В центральной части страны цены немного ниже. В Мурманске проезд в прошлый раз повышали в феврале 2025 года.