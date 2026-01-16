КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
С 1 февраля в Мурманске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Уже 19 января комитет по тарифному регулированию Мурманской области планирует утвердить тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года.

Елена Стукова, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области: «Рост планируем в размере 15%».

С 1 февраля 2026 года стоимость будет повышена. Самой дорогой поездка станет для граждан, расплачивающихся наличными. Им поездка обойдётся в 57 рублей. Для любителей рассчитываться банковской картой поездка будет подешевле - 53 рубля, а для владельцев «Единой карты жителя Мурманской области» стоимость составит всего 47 рублей.

При этом для льготных категорий граждан цена проезда сохранится на прежнем уровне.

Елена Стукова, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области: «Идёт рост расходов, в том числе и на транспортные услуги».

Конечно, рост проезда в общественном транспорте был неизбежен. К слову, это происходит и в других городах России. Сейчас стоимость поездки в столице Заполярья продолжает уступать Москве и Санкт-Петербургу. В центральной части страны цены немного ниже. В Мурманске проезд в прошлый раз повышали в феврале 2025 года.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
