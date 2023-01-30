С 1 февраля в Мурманской области подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость составит 40 рублей, а при наличии Единой карты жителя Мурманской области – 37 рублей. Ценообразование формируется из учёта разных факторов.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт города Мурманска»: «Мурманск и Мурманская область находятся в зоне Крайнего Севера, где обязательно применение к зарплате полярных надбавок и районного коэффициента, которые в расходах предприятия составляют около 68%. Исходя из этого, с учётом логистики по доставке материалов, запасных частей, положение с кадрами сверхнапряженное, ценами на топливо, себестоимость услуг в районах Крайнего Севера несомненно значительно выше».

Несмотря на растущие расходы предприятия, новые тарифы будут действовать два года, за это время качество услуг не должно пострадать.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт города Мурманска»: «По 2022 году себестоимость в АО «Электротранспорт» перевозки одного пассажира составила 56 рублей и одну копейку. При том, что пассажиры платили по 35 рублей. По троллейбусу себестоимость 50 рублей 55 копеек, по автобусу 61 рубль и одна копейка. Разница автобус – троллейбус, в основном, из-за топлива».

С первого декабря Единый социальный проездной билет выдаётся в форме нефинансовой Единой карты жителя. С ней северянам доступны различные дополнительные бонусы, а пользование транспортом становится ещё удобнее.

В рамках реализации транспортного приложения в настоящее время уже реализован функционал транспортного кошелька и возможность подключения нового билета на месяц. В рамках существующих в регионе льгот и мер поддержек для такой категории, как обучающиеся, предусмотрена скидка 50% на разовый проезд в общественном транспорте и 60% - на проезд в транспорте пригородном

ЕКЖ также можно оформить в виде банковской карты от партнёров. Это «ВТБ» и «Совкомбанк». Владельцам будут доступен финансовый функционал, акции от платёжной системы и социальные выплаты. Подробная информация об условиях получения карты и пополнения есть на едином портале: карта51.рф.

Вадим Артищев, начальник Отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области: «Все карты выдаются бесплатно. Банки, безусловно, имеют какие-то платные сервисы и услуги, но они минимальны. Что же касается кредитности этой карты, то карты некредитные, хотим это подчеркнуть. Если человек изъявит желание, то он может её перевести, но изначально все карты некредитные».

Количество банков-партнёров в 2023 году может увеличиться до 5. Сейчас ведутся переговоры с «Альфа-Банком», «Россельхозбанком» и «Промсвязьбанком».

Вадим Артищев, начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области: «С точки зрения использования банков, человек сам выбирает, какой ему банк более предпочтителен, поскольку у каждого банка существуют отдельные фишки, дополнительные опции. Рынок достаточно большой и конкурентный, поэтому предложений много».

К слову, с 2023-го по 2025 год переходный период, когда на замену старым проездным билетам придут карты ЕКЖ.

Инна Шахова, генеральный директор ОАО «Кольского геологического информационно-лабораторного центра»: «Проездные билеты для льготных категорий, которые продаются в бумаге, они точно также с льготным тарифом, который для Единой карты жителя. Это очень важно. Сейчас на рынке до конца января следующего года будут действовать и старого образца проездные, и нового».

Реализация проекта «Единая карта жителя Мурманской области» началась 17 октября прошлого года. На данный момент к ней подключились более 5 тысяч человек.