С 1 июня вступают в силу изменения в программу «Арктическая ипотека», предложенные жителями Мурманской области

Это стало возможно благодаря поддержке президента страны.

Ещё в декабре прошлого года глава государства общался по видеосвязи с первыми получателями «Арктической ипотеки». В беседе участвовали и две семьи из Мурманской области, которые озвучили свои предложения.

Ольга Курилова из Мончегорска предложила снизить стаж для медиков для оформления займа, а семья Карпович из Кировска отметила актуальность выделения в отдельную категорию получателей участников спецоперации.

По поручению Владимира Путина были внесены следующие изменения: снятие ограничений по стажу для медработников и педагогов, поднятие максимальной величины кредита до 9 млн рублей, в том числе на вторичное жильё в моногородах, распространение арктической ипотеки под 2% на участников СВО.