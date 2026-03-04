С 1 марта изменены сроки внесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги

Впрочем, квитанции за февраль, которые северяне получат в этом месяце, ещё можно оплачивать по-старому — до 20 марта. В полную силу нововведение заработает со следующего месяца

С начала марта в России вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. Ранее многие управляющие и ресурсоснабжающие компании в Мурманской области принимали оплату до 20 числа каждого месяца. Теперь же установлен единый срок для всей страны — до 15 числа следующего месяца.

Новые квитанции будут приходить до 5 числа каждого месяца.

Для того, чтобы избежать штрафов, их надо оплатить в течении 10 дней. Пени будут начисляться спустя месяц после истечения срока платежа, начиная с 31-го дня просрочки.

Уже в следующем месяцев северяне получат квитанции за март, которые должны будут оплатить до 15 числа.

Для комфортного преодоления периода адаптации специалисты советуют потребителям установить уведомления с напоминанием на своём мобильном устройстве. Это поможет своевременно вносить платежи.