С 1 марта изменены сроки внесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги
С начала марта в России вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. Ранее многие управляющие и ресурсоснабжающие компании в Мурманской области принимали оплату до 20 числа каждого месяца. Теперь же установлен единый срок для всей страны — до 15 числа следующего месяца.
Новые квитанции будут приходить до 5 числа каждого месяца.
Для того, чтобы избежать штрафов, их надо оплатить в течении 10 дней. Пени будут начисляться спустя месяц после истечения срока платежа, начиная с 31-го дня просрочки.
Уже в следующем месяцев северяне получат квитанции за март, которые должны будут оплатить до 15 числа.
Для комфортного преодоления периода адаптации специалисты советуют потребителям установить уведомления с напоминанием на своём мобильном устройстве. Это поможет своевременно вносить платежи.