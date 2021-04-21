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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.21 19:30

С 1 марта квитанции «Мурманскводоканала» выпускает единая организация

Раньше этим занимались несколько компаний, из-за чего возникала путаница. Передавать показания и оплачивать квитанции теперь будет проще.

«Мурманскводоканал» сотрудничал с четырьмя разными расчётными центрами. Люди путались, куда отправлять показания счётчиков, кому переводить деньги, теряли свои платежи при смене управляющей компании. Теперь база данных будет одна. Ресурсопоставщик заключил соглашение с единым расчётным центром.

Александр Власовских, начальник службы сбыта ГОУП «Мурманскводоканал»: «С 1 марта квитанции были выпущены в Едином расчётном центре, который не только обеспечивает возможность выставления квитанций и максимально полной   информации в них,  но и, соответственно, применяет  самые различные дистанционные методы работы. Потребители могут получить доступ к расчётному центру через сайт, доступ к «личному кабинету», и в упрощённой версии, и в полной, в которой они могут отслеживать все свои платежи, все свои переданные показания приборов учёта, историю расчётов, в том числе даже дистанционно отправлять обращения по любым вопросам».

Единый расчётный центр - удобнее, но, как и в любой переходной период, возникли проблемы. Мурманчане стали сетовать на неправильные квитанции со странными суммами в них. Случилось это из-за того, что МРИВЦ - одна из организаций, с которой раньше работал «Мурманскводоканал», передал преемнику неполные данные о потребителях. В итоге проблему пришлось экстренно решать, печатать 80 тысяч квитанций практически вручную. Сыграл человеческий фактор, появились ошибки.

Сергей Смольянов, генеральный директор Единого расчётного центра: «К сожалению, конечно, тот объём информации, который надо было оперативно отработать, а он сам в себе подразумевает при таких массовых отработках определённые ошибки, ручной труд. К сожалению, они есть. И, как мы видим, население в офисы обслуживания обращается очень часто. И девять из десяти обращений идёт по фонду АО «МРИВЦ».

Все ошибки будут исправлены в следующих квитанциях. Тем, кто заплатил больше, сделают перерасчёт. Тем, кто из-за задержки квитанций не успел оплатить счета за воду в отведённый срок, не станут начислять пени. Ну, а сообщить о неточностях в квитанциях «Мурманскводоканала» можно прямо на сайте Единого расчётного центра в специальной вкладке.

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