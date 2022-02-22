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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.22 19:30

С 1 марта вступают в силу новые правила регистрации маломерных судов, а также получения прав на их управление

Они утверждены приказами МЧС России. О новых правилах в центре ГИМС Мурманской области рассказали подробно, как теперь можно получить желаемые документы.

С 1 марта все документы для регистрации маломерных судов можно оформить на портале «Госуслуги». Такие изменения вводят для удобства граждан и, главное, для их безопасности. Ведь для этого заявителям не нужно ходить по инстанциям, стоять в очередях, что экономит личное время и снижает риск заражения коронавирусом. Кроме того, получить права по управлению маломерным судном с начала весны также можно будет с помощью компьютера.

Евгений Городилов, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «На специально оборудованных автоматических местах. У нас оборудован класс для этого. Каждому гражданину будет назначено время по его выбору. Он проходит через одноразовый специальный вход и сдаёт экзамен на компьютере».

Количество билетов и уровень их сложности остаётся прежним, однако, сократится число допустимых ошибок. Теперь вместо шести раз можно ответить неправильно лишь дважды. Удостоверение на право управления маломерным судном с 1 марта будут выдавать в электронном виде с qr-кодом. По желанию получателя его могут продублировать и на бумаге. Отметим, что существуют причины, из-за которых маломерное судно может быть снято с учета.

Олег Хвиюзов, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «У нас есть четыре основания для снятия с учёта маломерного судна. Это договор купли-продажи в связи с переходом права собственности, утилизация маломерного судна, перемена места жительства и хищение маломерного судна».

Сейчас в Мурманской области на учёте стоят более 7 тысяч маломерных судов. Ежедневно за регистрацией обращаются до 6 человек, а за год аттестацию проходят около 900 северян.

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