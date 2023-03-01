С 1 марта жители Мурманской области смогут 4 месяца экономить на проезде в общественном транспорте

Поездки будут обходиться пассажирам на 8 рублей дешевле. Акция распространяется на пользователей сервисов Mir Pay или Samsung Pay с подключённой картой платёжной системы «Мир».

Смартфон пассажира должен поддерживать функцию NFC.

Воспользоваться картой можно будет в автобусах и троллейбусах, всего более 130 маршрутов Мурманской области, которые оборудованы терминалами для приёма бесконтактных банковских карт.

Скидка таже распространяется на междугородний транспорт.

Карта «Мир» может быть выпущена любым банком, главное, чтобы она была электронной, а не пластиковой. Акция действует до 30 июня 2023 года.