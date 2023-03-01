День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.23 19:30
С 1 марта жители Мурманской области смогут 4 месяца экономить на проезде в общественном транспорте
Поездки будут обходиться пассажирам на 8 рублей дешевле. Акция распространяется на пользователей сервисов Mir Pay или Samsung Pay с подключённой картой платёжной системы «Мир».
Смартфон пассажира должен поддерживать функцию NFC.
Воспользоваться картой можно будет в автобусах и троллейбусах, всего более 130 маршрутов Мурманской области, которые оборудованы терминалами для приёма бесконтактных банковских карт.
Скидка таже распространяется на междугородний транспорт.
Карта «Мир» может быть выпущена любым банком, главное, чтобы она была электронной, а не пластиковой. Акция действует до 30 июня 2023 года.
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Последние комментарии
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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