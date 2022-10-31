С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания

К работе приступят свыше 2,5 тысячи призывных комиссии, созданных решениями глав субъектов, в том числе и в Мурманской области.

В Генштабе МО РФ отметили, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники, подчеркнули в Минобороны. В военные комиссариаты заблаговременно завезены комплекты обмундирования, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска.

Владимир Цимлянский, начальник 4 управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ: «Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания».